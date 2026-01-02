Газета
Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность ударом ВСУ по Хорлам

В результате атаки на кафе погибло 28 человек
Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы Херсонской области. Он также призвал к прекращению огня на Украине. Об этом «РИА Новости» рассказал его представитель Стефан Дюжаррик.

Кроме того, Гутерриш обеспокоен ростом числа жертв среди населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры. Дюжаррик подчеркнул, что подобные действия запрещены международным правом.

«Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – добавил он. 

В Херсонской области рассказали о выплатах пострадавшим при атаке ВСУ на Хорлы

Общество

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением и пообещало, что Москва на него ответит.

Крымский минздрав сообщал, что количество жертв атаки на Хорлы достигло 28. По состоянию на 14:00 мск в медорганизациях региона находились 14 человек, пострадавших при ударе.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 2 января предположил, что исполнителем атаки на село Хорлы могло быть подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра». «Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта, <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», – пояснил он.

