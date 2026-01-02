Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность ударом ВСУ по Хорлам

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 2 января предположил, что исполнителем атаки на село Хорлы могло быть подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра». «Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта, <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», – пояснил он.