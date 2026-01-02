Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность ударом ВСУ по Хорлам

Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность ударом ВСУ по ХорламВ результате атаки на кафе погибло 28 человек
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность атакой вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы Херсонской области. Он также призвал к прекращению огня на Украине. Об этом «РИА Новости» рассказал его представитель Стефан Дюжаррик.
Кроме того, Гутерриш обеспокоен ростом числа жертв среди населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры. Дюжаррик подчеркнул, что подобные действия запрещены международным правом.
«Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», – добавил он.
В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Министерство иностранных дел России назвало действия ВСУ военным преступлением и пообещало, что Москва на него ответит.
Крымский минздрав сообщал, что количество жертв атаки на Хорлы достигло 28. По состоянию на 14:00 мск в медорганизациях региона находились 14 человек, пострадавших при ударе.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 2 января предположил, что исполнителем атаки на село Хорлы могло быть подразделение БПЛА «Птицы Мадьяра». «Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта, <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», – пояснил он.