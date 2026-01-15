В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Геленджика. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
О начале действия ограничений в ведомстве сообщили в 18:23 мск.
До этого Минобороны заявляло, что с 12:00 до 16:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами России.
В течение 15 января Росавиация также вводила временные ограничения в аэропортах Саратова, Самары, Оренбурга и Волгограда. По последним данным, во всех этих аэропортах ограничения сняты, авиагавани работают в штатном режиме.