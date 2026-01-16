Газета
Главная / Общество /

Счета фигурантов дела о хищениях у бойцов в «Шереметьево» арестовали

Ведомости

Имущество и банковские счета нескольких фигурантов уголовного дела о хищениях средств у участников специальной военной операции в аэропорту «Шереметьево» арестованы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Было отмечено, что арест был наложен для обеспечения возможности возмещения ущерба или в случае назначения судом штрафа.

15 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что уже 38 человек арестовали по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево». Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек.

В октябре 2025 г. в уголовном деле о хищениях появились семь новых фигурантов. Все они были арестованы в Москве по ходатайству следствия. Им предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе.

Как установило следствие, преступное сообщество, включавшее сотрудников правоохранительных органов, систематически похищало деньги у участников спецоперации. Основной схемой было завышение цен за такси: изначальная сумма в 1000–2000 руб. могла увеличиться до 40 000–122 000 руб. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.

