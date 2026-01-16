ВСУ ударили по Клинцовской ТЭС и электроподстанции в Брянской области

15 января губернатор также сообщал, что над Брянской областью были сбиты две ракеты большой дальности «Нептун». Тогда, по его данным, пострадавших не было, однако повреждения получили остекление многоквартирного дома, фасад и окна административного здания, а также фасад и кровля жилого дома в Фокинском районе Брянска.