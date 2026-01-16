ВСУ ударили по Клинцовской ТЭС и электроподстанции в Брянской области
В Брянской области в результате атаки ВСУ повреждены Клинцовская теплоэлектростанция (ТЭС) и Найтоповичская электроподстанция. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, украинские военные целенаправленно нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры с применением реактивных систем залпового огня. «В результате часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла», – говорится в сообщении главы области.
Богомаз отметил, что на места повреждений направлены специализированные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Ситуация находится под контролем властей.
15 января губернатор также сообщал, что над Брянской областью были сбиты две ракеты большой дальности «Нептун». Тогда, по его данным, пострадавших не было, однако повреждения получили остекление многоквартирного дома, фасад и окна административного здания, а также фасад и кровля жилого дома в Фокинском районе Брянска.
В ночь на 15 января системы ПВО ликвидировали 34 беспилотника ВСУ над регионами России. Тогда шесть воздушных целей российские военные поразили именно в Брянской области.