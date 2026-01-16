Директора нацпарка «Куршская коса» отправили под домашний арест

О задержании Калины стало известно 14 января. По версии следствия, директор нацпарка вместе со знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку деревьев на территории особо охраняемой природной зоны. Объем вырубки превысил 150 куб. м на участке площадью около 1 га. Следствие полагает, что в дальнейшем на этом месте планировалось строительство частных объектов в интересах знакомого обвиняемого.