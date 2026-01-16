Газета
Главная / Общество /

Директора нацпарка «Куршская коса» отправили под домашний арест

Ведомости

Ленинградский райсуд Калининграда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору нацпарка «Куршская коса» Анатолию Калине по делу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщили в суде.

Судья удовлетворил ходатайство регионального управления СКР и отправил обвиняемого под домашний арест на два месяца – до 13 марта 2026 г. Калине вменяется незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

О задержании Калины стало известно 14 января. По версии следствия, директор нацпарка вместе со знакомым и другими неустановленными лицами организовал вырубку деревьев на территории особо охраняемой природной зоны. Объем вырубки превысил 150 куб. м на участке площадью около 1 га. Следствие полагает, что в дальнейшем на этом месте планировалось строительство частных объектов в интересах знакомого обвиняемого.

Кроме того, фигурант, используя служебное положение, обеспечил завоз техники для корчевания пней, вывоза срубленной древесины и выравнивания участка, чтобы скрыть следы преступления. Ущерб национальному парку, который имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, превысил 12,7 млн руб.

Национальный парк «Куршская коса» расположен в Калининградской области на узкой полосе суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Это крупнейшая в мире песчаная пересыпь протяженностью около 98 км. Нацпарк создан в 1987 г. и относится к числу старейших в России.

