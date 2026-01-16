Маткапитал на первого ребенка вырастет почти на 40 000 рублей
Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля увеличится на 38 600 руб. до 729 000 руб. Об этом объявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его заявление опубликовано на сайте Минтруда.
«При рождении второго [ребенка] семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 000 руб. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму, то есть 963 000 руб.», – сказал министр.
Кроме того, увеличится и пособие при рождении ребенка – почти до 28 500 руб.
В октябре 2025 г. Котяков заявил, что система маткапитала будет обновлена для усиления ее влияния на рождаемость, особенно при появлении вторых и последующих детей.
До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала реформировать систему, чтобы усилить поддержку многодетных семей. Она отметила, что размер маткапитала на второго и третьего ребенка значительно ниже, чем на первого, и призвала переориентировать программу на стимулирование рождения третьего и последующих детей.