На Земле началась третья магнитная буря за год

Причиной бури стал приход к Земле облака плазмы, выброшенного во время одной из недавних слабых солнечных вспышек. При этом прогноз предполагал существенно менее интенсивное событие, которое должно было начаться лишь в середине дня, поэтому ранний приход плазменного облака и высокая яркость сияний стали неожиданностью.