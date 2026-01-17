На Земле началась третья магнитная буря за год
На Земле началась третья магнитная буря с начала 2026 г. Об этом сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Вторая в 2026 г. магнитная буря произошла ночью 11 января. Она оказалась сильной и сопровождалась яркими полярными сияниями. По данным ИКИ РАН, нижняя граница северных сияний местами опустилась до широты около 50 градусов, а пик интенсивности (достигший максимального уровня 10 по шкале интенсивности) наблюдался с 01:00 до 03:00 мск.
Причиной бури стал приход к Земле облака плазмы, выброшенного во время одной из недавних слабых солнечных вспышек. При этом прогноз предполагал существенно менее интенсивное событие, которое должно было начаться лишь в середине дня, поэтому ранний приход плазменного облака и высокая яркость сияний стали неожиданностью.
2025 г. стал рекордным по числу дней с магнитными бурями за последнее десятилетие, а общее количество геомагнитно-возмущенных дней достигло максимума за 20 лет, ранее сообщал ИКИ РАН.