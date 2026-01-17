Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Земле началась третья магнитная буря за год

Ведомости

На Земле началась третья магнитная буря с начала 2026 г. Об этом сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вторая в 2026 г. магнитная буря произошла ночью 11 января. Она оказалась сильной и сопровождалась яркими полярными сияниями. По данным ИКИ РАН, нижняя граница северных сияний местами опустилась до широты около 50 градусов, а пик интенсивности (достигший максимального уровня 10 по шкале интенсивности) наблюдался с 01:00 до 03:00 мск.

Причиной бури стал приход к Земле облака плазмы, выброшенного во время одной из недавних слабых солнечных вспышек. При этом прогноз предполагал существенно менее интенсивное событие, которое должно было начаться лишь в середине дня, поэтому ранний приход плазменного облака и высокая яркость сияний стали неожиданностью.

2025 г. стал рекордным по числу дней с магнитными бурями за последнее десятилетие, а общее количество геомагнитно-возмущенных дней достигло максимума за 20 лет, ранее сообщал ИКИ РАН.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте