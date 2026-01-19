Следователи признали самодельную гранату вещдоком по делу о «Крокусе»Ее изготовили в Ингушетии
Самодельную ручную гранату, изготовленную сообщниками исполнителей теракта в «Крокус сити холле» в 2024 г., признали вещественным доказательством и приобщили к делу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы расследования.
Речь идет о самодельной гранате «Хаттабка» с запалом УЗРГМ. Также вещдоками признали автомат «Калашникова» с боеприпасами – 30 патронами калибра 5,45 мм, три стрелянные гильзы от патронов калибра 5,45х39 мм, металлическую часть небольшой кувалды.
Оружие изъяли в Ингушетии – в селе Сурхахи Назрановского района. Агентство отметило, что использованное при нападении оружие было привезено в Москву из Дагестана, которое до этого попало туда из Ингушетии.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли огонь по зрителям, после чего совершили поджог здания. Количество погибших составило 150 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 пострадали.
23 июня Следственный комитет (СК) России объявил о завершении расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе», 1 июля дело направили в суд. Российские власти подозревают в планировании теракта Украину. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, преступление было совершено «с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
Организатором теракта признан Шамсидин Фаридуни. Он встречал и собирал преступников в России, проводил разведывательные операции на месте происшествия, приобрел автомобиль для преступных целей и получил оружие.