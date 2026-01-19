В Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

После этого ему поступил звонок от якобы представителя ФСБ РФ, который заявил, что перевод был направлен на финансирование украинской армии. Чтобы избежать наказания, мошенник предложил молодому человеку принять участие в операции по поджогу инфраструктурного объекта. Молодой человек выполнил указания и поджег одну из подстанций связи, после чего направился к следующей. В этот момент его задержали сотрудники региональных подразделений МВД и ФСБ.