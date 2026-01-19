В Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
Сотрудники МВД в Иркутской области задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в подготовке теракта и поджоге подстанции связи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
По данным МВД, в конце сентября молодому человеку позвонил неизвестный, который представился работником финансовой мониторинговой службы. Незнакомец утверждал, что деньги семьи юноши находятся в опасности и их необходимо «защитить». В результате задержанный перевел сбережения своей бабушки на указанный счет.
После этого ему поступил звонок от якобы представителя ФСБ РФ, который заявил, что перевод был направлен на финансирование украинской армии. Чтобы избежать наказания, мошенник предложил молодому человеку принять участие в операции по поджогу инфраструктурного объекта. Молодой человек выполнил указания и поджег одну из подстанций связи, после чего направился к следующей. В этот момент его задержали сотрудники региональных подразделений МВД и ФСБ.
Следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Дмитриев возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого заключили под стражу.
В Хабаровском крае и в Кабардино-Балкарии 17 января предотвратили теракты в отношении представителей органов госвласти и сотрудников правоохранительных органов. В Хабаровском крае задержан выходец из Центральной Азии 1995 г. р. По данным ФСБ, мужчина планировал поджечь административное здание, действуя по указаниям кураторов. В КБР сотрудники республиканских УФСБ и МВД задержали 16-летнего подростка, который готовил теракт в Нальчике.