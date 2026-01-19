Полиция может начать рассматривать дела о ненадлежащем содержании животных
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить сотрудников МВД полномочиями по рассмотрению дел о несоблюдении требований к содержанию животных. Это следует из соответствующего документа.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на улучшение мер по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового пребывания людей, таких как придомовые территории, парки и скверы.
Сейчас полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделены федеральный государственный ветеринарный надзор, орган контроля и надзора в сфере природопользования, а также региональные органы контроля за обращением с животными.
По мнению авторов инициативы, эта система контроля имеет несколько значительных недостатков. Среди них оперативность: сотрудники указанных органов, как правило, работают не круглосуточно, что затрудняет оперативное выявление нарушений в вечернее и ночное время, когда конфликты, связанные с выгулом животных, становятся более частыми.
Другая проблема такого метода контроля связана с тем, что сотрудники органов часто не имеют достаточных полномочий и средств для пресечения агрессивного поведения владельцев животных или самих животных, что ставит под угрозу их безопасность и затрудняет получение информации о нарушителе.
В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.
12 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере обращения с животными, которые повлекли причинение вреда жизни, здоровью граждан или имуществу. Действующие штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, по мнению авторов проекта, не оказывают должного воздействия на нарушителей. В связи с этим документ предлагает увеличить штрафы для граждан до 50 000 руб., для должностных лиц – до 300 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб.