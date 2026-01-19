Полиция может начать рассматривать дела о ненадлежащем содержании животных

12 января комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере обращения с животными, которые повлекли причинение вреда жизни, здоровью граждан или имуществу. Действующие штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, по мнению авторов проекта, не оказывают должного воздействия на нарушителей. В связи с этим документ предлагает увеличить штрафы для граждан до 50 000 руб., для должностных лиц – до 300 000 руб., а для юридических лиц – до 500 000 руб.