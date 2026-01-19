«Шанинка» обжаловала приостановку действия лицензии
Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») обжаловала приостановление действия лицензии. Это следует из определения арбитражного суда Москвы.
Рассмотрение иска Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 16 февраля.
Суд также рассмотрит жалобу вуза на отказ в признании незаконным решения и предписания Рособрнадзора о запрете на один год в приеме студентов.
Рособрнадзор приостановил действие лицензии «Шанинки» 23 декабря прошлого года. До этого, 18 ноября, ведомство лишило «Шанинку» госаккредитации по четырем программам обучения: «Психология» (бакалавриат и магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат) и «Социология» (бакалавриат). Лицензию на образовательную деятельность у вуза тогда сохранили.
В ходе проверки «Шанинки» в апреле 2025 г. Рособрнадзор выдал предписание о нарушениях обязательных требований.