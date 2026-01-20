В пользу актера Безрукова взыскали 200 000 рублей моральной компенсации
Хамовнический суд Москвы рассмотрел иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской. Она продавала на маркетплейсах Wildberries и Ozon карнавальные маски с лицом артиста. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Суд постановил удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова, включая его имя, фамилию и изображение. Кроме того, суд взыскал с Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб. и судебные издержки.
О том, что актер подал соответствующий иск, стало известно 25 ноября.
«РИА Новости» 25 декабря писали, что Безруков потребовал взыскать с Соболевской 500 000 руб. компенсации морального вреда. Речь идет о «незаконной обработке и несогласованном включении персональных данных в общедоступные источники», а также об использовании изображений без согласия. Согласно материалам, оглашенным на заседании, истец просит взыскать 250 000 руб. за нарушение прав как субъекта персональных данных и еще 250 000 руб. – за незаконное использование его изображения.