Главная / Общество /

В пользу актера Безрукова взыскали 200 000 рублей моральной компенсации

Ведомости

Хамовнический суд Москвы рассмотрел иск актера Сергея Безрукова к индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской. Она продавала на маркетплейсах Wildberries и Ozon карнавальные маски с лицом артиста. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Суд постановил удалить из объявлений о продаже персональные данные Безрукова, включая его имя, фамилию и изображение. Кроме того, суд взыскал с Соболевской компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб. и судебные издержки.

О том, что актер подал соответствующий иск, стало известно 25 ноября. 

«РИА Новости» 25 декабря писали, что Безруков потребовал взыскать с Соболевской 500 000 руб. компенсации морального вреда. Речь идет о «незаконной обработке и несогласованном включении персональных данных в общедоступные источники», а также об использовании изображений без согласия. Согласно материалам, оглашенным на заседании, истец просит взыскать 250 000 руб. за нарушение прав как субъекта персональных данных и еще 250 000 руб. – за незаконное использование его изображения.

