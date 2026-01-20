Суд продлил арест бывшего замминистра обороны Иванова до 23 апреля
Московский городской суд продлил до 23 апреля 2026 г. арест бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Мера пресечения связана с расследованием дела о получении взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб., сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест Иванову еще на три месяца. Защита после заседания заявила о намерении обжаловать это решение.
Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя, который сослался на тайну предварительного следствия. В дальнейшем суд планирует рассмотреть аналогичные ходатайства о продлении ареста в отношении бизнесмена Александра Фомина и предпринимателя Сергея Бородина.
В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате более 216 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Тогда его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от Бородина и Фомина. В июне, незадолго до оглашения приговора по первому делу, стало известно еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.