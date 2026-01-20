Газета
Главная / Общество /

Суд продлил арест бывшего замминистра обороны Иванова до 23 апреля

Ведомости

Московский городской суд продлил до 23 апреля 2026 г. арест бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Мера пресечения связана с расследованием дела о получении взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб., сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест Иванову еще на три месяца. Защита после заседания заявила о намерении обжаловать это решение.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе следователя, который сослался на тайну предварительного следствия. В дальнейшем суд планирует рассмотреть аналогичные ходатайства о продлении ареста в отношении бизнесмена Александра Фомина и предпринимателя Сергея Бородина.

В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате более 216 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также в легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Тогда его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Позднее следствие предъявило Иванову новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил не менее 1,185 млрд руб. в виде строительных и реставрационных работ от Бородина и Фомина. В июне, незадолго до оглашения приговора по первому делу, стало известно еще об одном эпизоде предполагаемого взяточничества. Следствие считает, что Иванов получил дополнительно 152 млн руб. через схему с беспроцентным займом агрокомплексу «Русское село», который поставлял овощную консервацию для Минобороны.

