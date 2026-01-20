Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Босфоре нашли тело, которое может принадлежать российскому пловцу Свечникову

Ведомости

Предположительно, обнаружено тело 30-летнего российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфорском проливе в августе 2025 г. Об этом сообщает IHA.

Отмечается, что в Босфоре найден неопознанный труп мужчины в гидрокостюме. Тело было извлечено на берег морской полицией.

Свечников пропал 24 августа 2025 г. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. По сведениям морской службы, сигнал от Свечникова в последний раз был зафиксирован на берегу. 26 августа CNN Turk сообщал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде. Отмечалось, что браслеты были надеты пловцам перед гонкой, но в них отсутствует функция GPS, поэтому местоположение Свечникова в море невозможно определить.

В конце октября 2025 г. генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что активные поиски Свечникова были прекращены.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте