Приставы завершили производство о выселении Долиной
Исполнительное производство о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в московском районе Хамовники завершено. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Агентство также обратило внимание, что данные о производстве по делу о выселении Долиной более не отображаются в официальной базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
19 января Светлана Свириденко, адвокат покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, сообщила, что судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках. По словам Свириденко, Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, так как доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке. При этом представитель обладал полномочиями действовать в рамках исполнительного производства.
Исполнительное производство по выселению было возбуждено 12 января. Певице предоставили пять дней для добровольного исполнения судебного решения.
16 декабря 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на квартиру, купленную у Долиной за 112 млн руб. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы о принудительном выселении артистки из жилья.