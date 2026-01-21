Приставы завершили производство о выселении Долиной

19 января Светлана Свириденко, адвокат покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, сообщила, что судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках. По словам Свириденко, Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, так как доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке. При этом представитель обладал полномочиями действовать в рамках исполнительного производства.