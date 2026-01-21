Соцфонд автоматически проиндексирует социальные выплаты с февраля

На тот же уровень будет проиндексирован материнский капитал. Для семей, которые ни разу не распоряжались его средствами, сумма увеличится более чем на 38 000 руб. и составит почти 729 000 руб. При оформленном материнском капитале на второго ребенка без использования средств размер вырастет на 51 000 руб., до 963 000 руб. Если часть средств по сертификату уже израсходована, в феврале будет проиндексирован остаток.