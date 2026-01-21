Соцфонд автоматически проиндексирует социальные выплаты с февраля
Все социальные выплаты и пособия, подлежащие индексации с 1 февраля, будут перечислены в повышенном размере автоматически, без подачи заявлений. Об этом сообщили в Социальном фонде России.
«Размер повышения с 1 февраля составит 5,6%, согласно проекту постановления правительства РФ», – отмечается в сообщении.
Февральская индексация в первую очередь затронет людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других получателей федеральных льгот. Эти категории граждан получают ежемесячную денежную выплату дополнительно к пенсии – в феврале она увеличится на 5,6%.
На тот же уровень будет проиндексирован материнский капитал. Для семей, которые ни разу не распоряжались его средствами, сумма увеличится более чем на 38 000 руб. и составит почти 729 000 руб. При оформленном материнском капитале на второго ребенка без использования средств размер вырастет на 51 000 руб., до 963 000 руб. Если часть средств по сертификату уже израсходована, в феврале будет проиндексирован остаток.
Кроме того, Соцфонд повысит ряд других выплат семьям. В частности, увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка – с февраля оно составит 28 500 руб. Для семей, усыновляющих ребенка-инвалида или ребенка старше восьми лет, выплата превысит 217 000 руб. Аналогичная сумма предусмотрена при усыновлении нескольких детей – братьев и сестер.
В феврале также будут проиндексированы страховые выплаты работникам, получившим производственную травму или профзаболевание. Максимальный размер единовременной выплаты увеличится до 163 600 руб., максимальная сумма больничного – до 503 000 руб. Предельный размер ежемесячного пособия при утрате трудоспособности составит 125 800 руб.
10 января также сообщалось, что Соцфонд без заявлений пересчитал пенсии 400 000 матерей, воспитывающих пятерых и более детей.