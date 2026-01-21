Проверки в Минтрансе Кубани связаны с делом экс-депутата ГД Вороновского
Проверки в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края связаны с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Предварительный ущерб от хищения бюджетных средств при выполнении госконтрактов в Минтрансе Кубани оценен в 2 млрд руб.», – заявил собеседник издания.
20 января сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ подала в Центральный райсуд Сочи антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства имущество и корпоративные права, связанные с Вороновским, а также с группой его предполагаемых соучастников и аффилированных лиц. Источник «Ведомостей» сообщал, что общая сумма незаконного дохода, по оценке надзорного ведомства, превышает 2,8 млрд руб.
По словам источника, знакомого с материалами иска, Вороновский, занимая должности на госслужбе в Краснодарском крае, получал откаты за распределение бюджетных средств на строительство и ремонт дорог. Ответчиками по делу, помимо экс-депутата, проходят 29 физлиц, в том числе депутат Госдумы Андрей Дорошенко, их родственники, а также депутат заксобрания Краснодарского края Александр Карпенко.
В иске подробно описана схема, действовавшая после назначения Вороновского министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 2016 г. По версии надзорного ведомства, он распределял дорожные госзаказы между заранее отобранными подрядчиками и требовал «плату» за доступ к контрактам. Средства перечислялись в созданный в 2017 г. фонд «Моя Кубань» под видом добровольных пожертвований. После этого они выводились через подконтрольные структуры. В 2017–2024 гг., следует из иска, 46 компаний дорожной отрасли перевели в фонд более 1,9 млрд руб.
Ключевым элементом схемы, по версии истца, стала ассоциация «Союз дорожников Кубани», которой руководили Дорошенко и Карпенко. Членство в ней фактически было обязательным условием участия дорожно-строительных компаний в закупках. На площадке ассоциации определялся размер незаконного вознаграждения в процентах от сметной стоимости заказов.
В исковых требованиях также указано на получение «неправомерного дохода» компаниями «Инжтех» и «Вайт» – 968,1 млн руб. за 2016–2019 гг., а также на передачу Вороновскому 50% долей в ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» в обмен на содействие при победах в торгах.
На полученные средства, по данным надзорного ведомства, приобретались объекты недвижимости и другие активы, которые оформлялись в том числе на родственников экс-депутата и номинальных владельцев для сокрытия бенефициаров.