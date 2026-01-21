Проверки в Минтрансе Кубани связаны с делом экс-депутата ГД Вороновского

В иске подробно описана схема, действовавшая после назначения Вороновского министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 2016 г. По версии надзорного ведомства, он распределял дорожные госзаказы между заранее отобранными подрядчиками и требовал «плату» за доступ к контрактам. Средства перечислялись в созданный в 2017 г. фонд «Моя Кубань» под видом добровольных пожертвований. После этого они выводились через подконтрольные структуры. В 2017–2024 гг., следует из иска, 46 компаний дорожной отрасли перевели в фонд более 1,9 млрд руб.