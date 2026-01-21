Голикова: процесс выплаты единого пособия могут изменить в марте 2026 года
Законопроект, который подразумевает изменение правил по выплате единого пособия, могут принять к марту 2026 г. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Будем просить государственно-правовое управление администрации президента максимально оперативно рассмотреть эти поправки <...>. Также будем обращаться к нашим коллегам из парламента, чтобы они эту поправку приняли и рассмотрели в возможно короткие сроки. Если этот график сработает, то к марту закон будет принят», – сказала она.
24 декабря российский лидер на предыдущей встрече с членами правительства призвал найти гибкое решение в рамках получения единого пособия многодетными семьями. Он подчеркнул, что сейчас они теряют такую возможность, если у них повышаются доходы.
19 декабря на прямой линии Путин выслушал обращение жительницы Тюмени, которая рассказала ему о сокращении мер господдержки при росте доходов семьи. Президент России посчитал ошибкой подобные отказы. Он подчеркнул, что эта практика дестимулирует и фактически наказывает семьи за стремление улучшить свое материальное положение.