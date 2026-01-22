Газета
Генпрокуратура обжаловала изъятие имущества Тимура Иванова без Bentley

Ведомости

Генпрокуратура России обжаловала решение столичного Пресненского суда по иску об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких на сумму свыше 1,2 млрд руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно материалам, суд зарегистрировал апелляционное представление первого заместителя генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина.

5 декабря 2025 г. суд частично удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество Иванова, его родственников и аффилированных лиц. В частности, у Иванова конфискованы историческая усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, загородный дом в элитном подмосковном поселке, а также земельные участки в Карелии и Подмосковье. Вместе с ним ответчиками по иску проходили его экс-супруга Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, друг-предприниматель Сергей Бородин и водитель Андрей Петров, а также несколько юрлиц, через которых оформлялись права на имущество. У ответчиков также были конфискованы в доход государства предметы роскоши – коллекции ювелирных украшений и часов. Под изъятие не попал только автомобиль Bentley, принадлежащий Захаровой.

20 января Мосгорсуд продлил арест Иванова до 23 апреля 2026 г. Мера пресечения связана с расследованием дела о получении взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб.

