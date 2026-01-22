Генпрокуратура обжаловала изъятие имущества Тимура Иванова без Bentley

5 декабря 2025 г. суд частично удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество Иванова, его родственников и аффилированных лиц. В частности, у Иванова конфискованы историческая усадьба Софьи Волконской в центре Москвы, загородный дом в элитном подмосковном поселке, а также земельные участки в Карелии и Подмосковье. Вместе с ним ответчиками по иску проходили его экс-супруга Светлана Захарова, гражданская супруга Мария Китаева, друг-предприниматель Сергей Бородин и водитель Андрей Петров, а также несколько юрлиц, через которых оформлялись права на имущество. У ответчиков также были конфискованы в доход государства предметы роскоши – коллекции ювелирных украшений и часов. Под изъятие не попал только автомобиль Bentley, принадлежащий Захаровой.