Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В массовых захоронениях в Курской области после вторжения ВСУ нашли 524 тела

Ведомости

Тела 524 погибших граждан были обнаружены в местах массовых захоронений в Курской области после вторжения на территорию региона вооруженных сил Украины (ВСУ) с 6 августа 2024 г. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен отметила, что с момента вторжения украинских вооруженных формирований в Курскую область и захвата в заложники мирных жителей были задействованы все ресурсы и возможности страны для помощи людям в поиске пропавших родственников.

«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых: 1378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло», – сказала Москалькова (цитата по ТАСС).

По данным на конец августа 2025 г. пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область считались 590 жителей региона, сообщал губернатор Александр Хинштейн.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте