В массовых захоронениях в Курской области после вторжения ВСУ нашли 524 тела
Тела 524 погибших граждан были обнаружены в местах массовых захоронений в Курской области после вторжения на территорию региона вооруженных сил Украины (ВСУ) с 6 августа 2024 г. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен отметила, что с момента вторжения украинских вооруженных формирований в Курскую область и захвата в заложники мирных жителей были задействованы все ресурсы и возможности страны для помощи людям в поиске пропавших родственников.
«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых: 1378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло», – сказала Москалькова (цитата по ТАСС).
По данным на конец августа 2025 г. пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область считались 590 жителей региона, сообщал губернатор Александр Хинштейн.