В массовых захоронениях в Курской области после вторжения ВСУ нашли 524 тела

Тела 524 погибших граждан были обнаружены в местах массовых захоронений в Курской области после вторжения на территорию региона вооруженных сил Украины (ВСУ) с 6 августа 2024 г. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.