Хинштейн: 590 жителей Курской области считаются пропавшими без вести
Пропавшими без вести в результате вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области считаются 590 жителей региона. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн по итогам заседания рабочей группы.
Хинштейн уточнил, что власти понимают местонахождение 300 людей из числа пропавших без вести. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в России, 23 человека находятся в Сумской области. О судьбе 290 человек точных сведений нет. Врио губернатора напомнил, что в феврале заработал реестр пропавших без вести. Основной проблемой стала необходимость синхронизировать данные из разных источников о людях из приграничья, которые перестали выходить на связь с родными с августа 2024 г. Изначально значительной части людей не было в официальном розыске.
Сейчас работа в этом направлении налажена, в реестре находится 2132 человека. Установлена судьба 1542 жителей из списка, из которых 1430 живы и 112 погибли.
Также среди волнующих вопросов Хинштейн назвал вывоз из приграничья тел погибших граждан. Работа в этом направлении затруднена из-за сложной оперативной обстановки. Всего с 1 января 2025 г. удалось вывезти 201 тело.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. Тогда российские силы освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.
В мае Путин лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Президент объявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины» и призвал как можно скорее приступить к восстановлению разрушенной инфраструктуры в приграничных районах.