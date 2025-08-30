Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хинштейн: 590 жителей Курской области считаются пропавшими без вести

Ведомости

Пропавшими без вести в результате вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области считаются 590 жителей региона. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн по итогам заседания рабочей группы.

Хинштейн уточнил, что власти понимают местонахождение 300 людей из числа пропавших без вести. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в России, 23 человека находятся в Сумской области. О судьбе 290 человек точных сведений нет. Врио губернатора напомнил, что в феврале заработал реестр пропавших без вести. Основной проблемой стала необходимость синхронизировать данные из разных источников о людях из приграничья, которые перестали выходить на связь с родными с августа 2024 г. Изначально значительной части людей не было в официальном розыске.

Сейчас работа в этом направлении налажена, в реестре находится 2132 человека. Установлена судьба 1542 жителей из списка, из которых 1430 живы и 112 погибли.

Москалькова: на Украине остаются раненые и тяжело больные куряне

Общество

Также среди волнующих вопросов Хинштейн назвал вывоз из приграничья тел погибших граждан. Работа в этом направлении затруднена из-за сложной оперативной обстановки. Всего с 1 января 2025 г. удалось вывезти 201 тело.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. Тогда российские силы освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

В мае Путин лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. Президент объявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины» и призвал как можно скорее приступить к восстановлению разрушенной инфраструктуры в приграничных районах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных