Хинштейн: 590 жителей Курской области считаются пропавшими без вести

Хинштейн уточнил, что власти понимают местонахождение 300 людей из числа пропавших без вести. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в России, 23 человека находятся в Сумской области. О судьбе 290 человек точных сведений нет. Врио губернатора напомнил, что в феврале заработал реестр пропавших без вести. Основной проблемой стала необходимость синхронизировать данные из разных источников о людях из приграничья, которые перестали выходить на связь с родными с августа 2024 г. Изначально значительной части людей не было в официальном розыске.