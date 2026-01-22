Жизни пострадавшей при нападении в Нижнекамске ничего не угрожает

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о ЧП 22 января. Подросток взорвал три петарды, напал на уборщицу и спрятался. Сотрудники внутренних дел и Росгвардии задержали ученика, его родителей вызвали в школу. Среди учащихся пострадавших нет.