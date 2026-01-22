Газета
Общество

Жизни пострадавшей при нападении в Нижнекамске ничего не угрожает

Ведомости

Состояние женщины, пострадавшей при нападении ученика лицея в Нижнекамске, удовлетворительное. Угрозы жизни нет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Татарстана.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о ЧП 22 января. Подросток взорвал три петарды, напал на уборщицу и спрятался. Сотрудники внутренних дел и Росгвардии задержали ученика, его родителей вызвали в школу. Среди учащихся пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По словам представителя Следственного комитета, пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь. Подростка, который также пострадал, отвезли в больницу.

