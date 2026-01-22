АСВ потребовало взыскать с Тимура Иванова более 3,9 млрд рублей

Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он и бизнесмен Александр Бородин предположительно незаконно получили около 1,185 млрд руб. После этого экс-замминистра стал обвиняемым по делу о перечислении на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» около 4 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц».