АСВ потребовало взыскать с Тимура Иванова более 3,9 млрд рублей

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало взыскать с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова более 3,9 млрд руб. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев, передает ТАСС.

Дата рассмотрения заявления АСВ пока не назначена.

В декабре 2025 г. Пресненский суд Москвы частично удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество Иванова, его родственников и аффилированных лиц. Совокупная стоимость изъятых активов превышает 1,2 млрд руб.

Суд продлил арест бывшего замминистра обороны Иванова до 23 апреля

Общество

Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он и бизнесмен Александр Бородин предположительно незаконно получили около 1,185 млрд руб. После этого экс-замминистра стал обвиняемым по делу о перечислении на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» около 4 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц».

В начале июля 2025 г. Иванов был осужден к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в легализации средств, выведенных из «Интеркоммерц», а также в особо крупной растрате при закупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб.

