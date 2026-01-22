Газета
Главная / Общество /

Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов

Ведомости

Министерство просвещения РФ утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы и колледжи на 2026-2027 учебный год. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Наиболее высокий минимальный порог установлен для информатики – 45 баллов. Для русского языка и обществознания требуется набрать не менее 42 баллов. По математике, физике, литературе и географии абитуриентам нужно получить минимум 40 баллов. По истории проходной балл составляет 38, по биологии и химии – 39, а по иностранному языку – 35 баллов.

21 января «Известия» писали, российские вузы за 12 дней до окончания приема заявлений на сдачу ЕГЭ частично изменили перечень экзаменов, необходимых для поступления на различные направления. Изменения связаны с корректировкой перечня вступительных испытаний Министерства науки и высшего образования РФ и затронули 48 направлений.

20 января «РИА Новости» со ссылкой на документ Рособрнадзора писали, что в 2026 г. для получения аттестата российским школьникам потребуется набрать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» (три балла) по математике базового уровня. Минимальные баллы также установлены для всех остальных предметов.

