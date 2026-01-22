Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов

20 января «РИА Новости» со ссылкой на документ Рособрнадзора писали, что в 2026 г. для получения аттестата российским школьникам потребуется набрать на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» (три балла) по математике базового уровня. Минимальные баллы также установлены для всех остальных предметов.