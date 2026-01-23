Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении политолога Шульман

В течение 2025 г. Шульман дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента в соответствии с ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Несмотря на это, она продолжала размещать материалы в интернете, не указывая, что они произведены и распространяются иностранным агентом или касаются его деятельности, уточнили в прокуратуре.