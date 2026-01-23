Газета
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении политолога Шульман

Ведомости

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении политолога Екатерины Шульман (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале московского ведомства.

Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По данной статье Шульман грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В течение 2025 г. Шульман дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента в соответствии с ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Несмотря на это, она продолжала размещать материалы в интернете, не указывая, что они произведены и распространяются иностранным агентом или касаются его деятельности, уточнили в прокуратуре.

Политолога Екатерину Шульман внесли в перечень экстремистов

Общество

В рамках уголовного дела в отношении Шульман заочно вынесено постановление о заключении под стражу. Дело будет рассмотрено судом в порядке общего уголовного судопроизводства без участия обвиняемой, которая находится в розыске.

Росфинмониторинг внес Шульман в перечень террористов и экстремистов в ноябре 2025 г.

25 июля Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

