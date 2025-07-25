Суд заочно арестовал политолога Шульман за уклонение от обязанностей иноагента
Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал политолога Екатерину Шульман
Срок ареста Шульман будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ, а в случае экстрадиции – с момента фактического пересечении государственной границы.
1 апреля Мещанский районный суд Москвы признал Шульман виновной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) и оштрафовал на 10 000 руб. Суд уточнил, что Шульман – сотрудник Берлинского центра Карнеги (структурное подразделение «Фонда Карнеги за международный мир», который признан нежелательным).