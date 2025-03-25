МВД объявило в розыск политолога Екатерину ШульманВ феврале в суд поступили материалы дела об участии в нежелательной организации
МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман
В ведомстве не уточнили, по какой именно статье разыскивается Шульман. 28 февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) в отношении политолога Шульман и востоковеда Темура Умарова.
Шульман является политологом и приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги (признан нежелательной организацией), занимающегося исследованием России и Евразии. Умаров – эксперт того же центра, специализирующийся на внутренней и внешней политике стран Центральной Азии, а также на отношениях Китая с Россией и государствами постсоветского пространства.