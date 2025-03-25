МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (считается в России иноагентом) . Карточка на ее имя появилась в базе ведомства. В феврале 2025 г. стало известно, что в отношении Шульман составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации.