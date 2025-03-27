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Карточка политолога Екатерины Шульман пропала из базы розыска МВД

Ведомости

Карточка на имя политолога Екатерины Шульман (считается в России иноагентом) пропала из базы розыска МВД России, убедился корреспондент «Ведомостей».

Ведомство объявило Шульман в розыск 25 марта по уголовной статье. В МВД не уточнили, по какой именно статье разыскивается политолог.

28 февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) в отношении Шульман.

Шульман является политологом и приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги (признан нежелательной организацией), который занимается исследованием России и Евразии. Минюст РФ внес ее в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, 15 апреля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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