Карточка политолога Екатерины Шульман пропала из базы розыска МВД
Карточка на имя политолога Екатерины Шульман
Ведомство объявило Шульман в розыск 25 марта по уголовной статье. В МВД не уточнили, по какой именно статье разыскивается политолог.
28 февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) в отношении Шульман.
Шульман является политологом и приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги (признан нежелательной организацией), который занимается исследованием России и Евразии. Минюст РФ внес ее в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, 15 апреля 2022 г.