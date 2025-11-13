Политолога Екатерину Шульман внесли в перечень экстремистов
Росфинмониторинг внес политолога Екатерину Шульман
25 июля Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).
1 апреля Мещанский районный суд Москвы признал Шульман виновной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) и оштрафовал на 10 000 руб. Суд уточнил, что Шульман – сотрудник Берлинского центра Карнеги (структурное подразделение «Фонда Карнеги за международный мир», который признан нежелательным).
МВД объявило Шульман в розыск 25 марта по уголовной статье. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье разыскивается политолог. 27 марта карточка на ее имя пропала из базы данных министерства.