Политолога Екатерину Шульман внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес политолога Екатерину Шульман (считается в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы ведомства.

25 июля Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). 

1 апреля Мещанский районный суд Москвы признал Шульман виновной по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) и оштрафовал на 10 000 руб. Суд уточнил, что Шульман – сотрудник Берлинского центра Карнеги (структурное подразделение «Фонда Карнеги за международный мир», который признан нежелательным).

МВД объявило Шульман в розыск 25 марта по уголовной статье. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье разыскивается политолог. 27 марта карточка на ее имя пропала из базы данных министерства.

