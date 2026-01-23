Похищение подростка в Красноярске оказалось инсценировкой мошенников

В ходе расследования следователи установили, что как такового похищения подростка в Красноярске не было. Юноша попал под влияние мошенников и украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем, в компании девушки, он покинул дом и передал деньги неизвестным. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.