Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Похищение подростка в Красноярске оказалось инсценировкой мошенников

Ведомости

В ходе расследования следователи установили, что как такового похищения подростка в Красноярске не было. Юноша попал под влияние мошенников и украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем, в компании девушки, он покинул дом и передал деньги неизвестным. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

После этого на телефон отца мальчика пришло сообщение о похищении его сына с требованием выкупа. К этому сообщению было приложено видеообращение подростка. В этот момент он находился в арендованной квартире.

Похищенного в Красноярске подростка нашли

Общество

В данный момент подросток и девушка находятся в следственном отделе, где их допросят о всех обстоятельствах инцидента.

Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование дела по пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение).

О возможном похищении стало известно 22 января, когда к следователям обратился отец мальчика. Правоохранители установили, что подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, из сейфа в квартире подростка пропали 3 млн руб.

23 января Волк рассказала, что правоохранители нашли подростка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её