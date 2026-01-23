Похищение подростка в Красноярске оказалось инсценировкой мошенников
В ходе расследования следователи установили, что как такового похищения подростка в Красноярске не было. Юноша попал под влияние мошенников и украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу. Затем, в компании девушки, он покинул дом и передал деньги неизвестным. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
После этого на телефон отца мальчика пришло сообщение о похищении его сына с требованием выкупа. К этому сообщению было приложено видеообращение подростка. В этот момент он находился в арендованной квартире.
В данный момент подросток и девушка находятся в следственном отделе, где их допросят о всех обстоятельствах инцидента.
Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование дела по пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение).
О возможном похищении стало известно 22 января, когда к следователям обратился отец мальчика. Правоохранители установили, что подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, из сейфа в квартире подростка пропали 3 млн руб.
23 января Волк рассказала, что правоохранители нашли подростка.