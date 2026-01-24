В Красноярске по делу о похищении подростка задержали жительницу Сургута

По данным следствия, 21 января девушка прилетела в Красноярск. На следующий день она пришла в квартиру к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 млн руб. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, часть денег оставила себе. Затем девушка и подросток направились в арендованную неизвестными квартиру.