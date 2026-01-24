Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Красноярске по делу о похищении подростка задержали жительницу Сургута

Ведомости

Девушка, задержанная в рамках уголовного дела о похищении подростка в Красноярске, является жительницей Сургута. Ей 18 лет. Об этом сообщил СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Она подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, 21 января девушка прилетела в Красноярск. На следующий день она пришла в квартиру к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 млн руб. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, часть денег оставила себе. Затем девушка и подросток направились в арендованную неизвестными квартиру.

Что известно про похищение подростка в Красноярске

Общество

После этого отцу мальчика пришло сообщение о похищении сына. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). К этому сообщению было приложено видеообращение подростка. В этот момент он находился в арендованной квартире.

24 января следователи вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение молодых людей.

Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Подросток также находится в следственном отделе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её