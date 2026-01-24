В Красноярске по делу о похищении подростка задержали жительницу Сургута
Девушка, задержанная в рамках уголовного дела о похищении подростка в Красноярске, является жительницей Сургута. Ей 18 лет. Об этом сообщил СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Она подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, 21 января девушка прилетела в Красноярск. На следующий день она пришла в квартиру к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 млн руб. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, часть денег оставила себе. Затем девушка и подросток направились в арендованную неизвестными квартиру.
После этого отцу мальчика пришло сообщение о похищении сына. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). К этому сообщению было приложено видеообращение подростка. В этот момент он находился в арендованной квартире.
24 января следователи вместе с сотрудниками полиции установили местонахождение молодых людей.
Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Подросток также находится в следственном отделе.