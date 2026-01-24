Тело пловца Свечникова доставили из Стамбула в Россию
Тело российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 г., доставили на самолете в московский аэропорт «Внуково» из Стамбула. Об этом пишет «РИА Новости».
22 января Генконсульство России в Стамбуле подтвердило, что тело в гидрокостюме, найденное 20 января в районе Бешикташ у набережной Бебек, принадлежит Свечникову. В дипмиссии выразили надежду, что компетентные органы Турции выяснят обстоятельства и причины, которые привели к гибели спортсмена.
Останки пловца нашли команды, занимающиеся очисткой акватории. Полиция на водном транспорте доставила тело на берег. Изначально предположение, что это может быть Свечников, возникло из-за характерного гидрокостюма. Жена спортсмена говорила, что найденное тело имеет 100%-ное сходство с ее мужем.
Свечников пропал 24 августа 2025 г. при заплыве через Босфор. По данным морской службы, сигнал от пловца в последний раз был зафиксирован на берегу. CNN Turk сообщал, что спортсмен мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.