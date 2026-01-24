Тело пловца Свечникова доставили из Стамбула в Россию

Свечников пропал 24 августа 2025 г. при заплыве через Босфор. По данным морской службы, сигнал от пловца в последний раз был зафиксирован на берегу. CNN Turk сообщал, что спортсмен мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде.