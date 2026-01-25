Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мурашко рассказал, как звонок на прямую линию спас человека

Ведомости

После звонка на прямую линию с президентом Владимиром Путиным удалось спасти человека с тяжелым заболеванием. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дочка позвонила на прямую линию по поводу тяжелого заболевания своей матери, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация.

«Ее перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход», – сказал министр.

В сентябре 2025 г. Мурашко сообщил о расширении доступности диспансеризации для инвалидов. По его словам, маломобильные граждане, которые проживают в селе и отдаленных районах, и те, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, но и в стационарных условиях.

13 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптечных пунктах. Согласно ему, в России пройдет трехлетний эксперимент, позволяющий государственным и частным аптечным организациям продавать лекарства жителям сельских населенных пунктов. Препараты будут доставлять туда на специально оборудованном транспорте (в передвижном аптечном пункте). Эксперимент рассчитан на три года – с 1 июня 2026 г. по 1 июня 2029 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её