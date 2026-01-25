Мурашко рассказал, как звонок на прямую линию спас человека
После звонка на прямую линию с президентом Владимиром Путиным удалось спасти человека с тяжелым заболеванием. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».
Дочка позвонила на прямую линию по поводу тяжелого заболевания своей матери, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация.
«Ее перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход», – сказал министр.
В сентябре 2025 г. Мурашко сообщил о расширении доступности диспансеризации для инвалидов. По его словам, маломобильные граждане, которые проживают в селе и отдаленных районах, и те, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, но и в стационарных условиях.
13 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптечных пунктах. Согласно ему, в России пройдет трехлетний эксперимент, позволяющий государственным и частным аптечным организациям продавать лекарства жителям сельских населенных пунктов. Препараты будут доставлять туда на специально оборудованном транспорте (в передвижном аптечном пункте). Эксперимент рассчитан на три года – с 1 июня 2026 г. по 1 июня 2029 г.