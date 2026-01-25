Мурашко рассказал, как звонок на прямую линию спас человека

В сентябре 2025 г. Мурашко сообщил о расширении доступности диспансеризации для инвалидов. По его словам, маломобильные граждане, которые проживают в селе и отдаленных районах, и те, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, но и в стационарных условиях.