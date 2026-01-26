Двое участников схемы хищения средств у бойцов спецоперации скрылись

16 января стало известно, что имущество и банковские счета нескольких участников схемы хищения были арестованы. Такая мера была использована, чтобы обеспечить возможность возмещения ущерба или в случае назначения судом штрафа. 15 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что под арест попали уже 38 человек в рамках дела о хищении. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек.