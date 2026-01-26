Двое участников схемы хищения средств у бойцов спецоперации скрылись
Двое фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств у солдат, вернувшихся со спецоперации в аэропорт «Шереметьево», скрылись. Это произошло после того, как правоохранители провели первые задержания в 2024 г., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Скрылись, после того как в ноябре 2024 г. задержали первых фигурантов-таксистов», – отметил собеседник агентства.
Он также уточнил, что фигуранты скрылись, когда ознакомились с протоколами допросов свидетелей.
16 января стало известно, что имущество и банковские счета нескольких участников схемы хищения были арестованы. Такая мера была использована, чтобы обеспечить возможность возмещения ущерба или в случае назначения судом штрафа. 15 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что под арест попали уже 38 человек в рамках дела о хищении. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек.
По данным следствия, в сообщество входили сотрудники правоохранительных органов. Фигуранты систематически похищали деньги у участников спецоперации. Основной схемой было завышение цен за такси: изначальная сумма в 1000–2000 руб. могла увеличиться до 40 000–122 000 руб. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой.