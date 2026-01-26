Газета
Главная / Общество /

Иностранцам с судимостью могут запретить получение гражданства России

Для них также установят требование по справке о судимости
Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о запрете на выдачу гражданства РФ иностранцам, имеющим судимость. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Иностранцам с судимостью также не будут выдавать ВНЖ.

Правкомиссия также одобрила требование предоставлять справку о судимости не ранее чем за три месяца до подачи заявления о ВНЖ, РВП или российском гражданстве.

Правительство внесло проект о запрете депортации служивших в ВС РФ иностранцев

Общество

В январе депутаты Госдумы предложили повысить штраф за отказ или уклонение от медицинского освидетельствования для иностранцев и лиц без гражданства до 25 000 до 50 000 руб. с возможным административным выдворением. Сейчас штраф составляет 2000–4000 руб. с выдворением или без него.

Согласно инициативе, иностранец должен будет пройти медосвидетельствование в течение 30 дней, если он приехал в РФ на срок более 90 дней по работе и с целями, которые не связаны с ней. В дальнейшем он обязан ежегодно обновлять результаты. Если по результатам медосвидетельствования выяснилось, что лицо употребляет наркотики или страдает от опасного заболевания, ему могут отказать в разрешении на работу, РВП и ВНЖ, а также аннулировать их.

