Иностранцам с судимостью могут запретить получение гражданства России

Согласно инициативе, иностранец должен будет пройти медосвидетельствование в течение 30 дней, если он приехал в РФ на срок более 90 дней по работе и с целями, которые не связаны с ней. В дальнейшем он обязан ежегодно обновлять результаты. Если по результатам медосвидетельствования выяснилось, что лицо употребляет наркотики или страдает от опасного заболевания, ему могут отказать в разрешении на работу, РВП и ВНЖ, а также аннулировать их.