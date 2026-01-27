«Часы Судного дня» перевели на рекордно близкую к полуночи отметку

«Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм. Впервые часы появились на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 г. Тогда стрелки показывали семь минут до полуночи – так ученые оценили время, оставшееся человечеству до возможной ядерной войны.