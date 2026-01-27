«Часы Судного дня» перевели на рекордно близкую к полуночи отметку
Совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» принял решение перевести стрелки «часов Судного дня» на четыре секунды ближе к полуночи. Это является рекордно близким показателем к отметке, символизирующей ядерную катастрофу. Об этом объявили в ходе прямой трансляции на YouTube.
Президент и главный редактор «Бюллетеня ученых-атомщиков» Александра Белл в рамках встречи сообщила, что до полуночи осталось всего 85 секунд.
В последний раз стрелки «часов Судного дня» сдвинули 28 января 2025 г. Тогда время приблизилось к полуночи на одну секунду. «Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», – заявил председатель совета науки и безопасности издания Дэниэл Холтс.
«Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм. Впервые часы появились на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 г. Тогда стрелки показывали семь минут до полуночи – так ученые оценили время, оставшееся человечеству до возможной ядерной войны.