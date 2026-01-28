Газета
Общество

Соцвыплаты инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

Ведомости

С 1 февраля 2026 г. в России будет проведена индексация социальных выплат для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости».

После повышения ежемесячная выплата для инвалидов I группы составит 6 157 руб., а для инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны, имеющих инвалидность, – 8 794 руб. Повышение коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов.

Выплаты ветеранам боевых действий после индексации достигнут 4 839 руб., участникам Великой Отечественной войны – 6 596 руб. Нилов подчеркнул, что индексация происходит автоматически и не требует дополнительных заявлений от граждан. По его словам, эта мера является частью системной работы по поддержке социально уязвимых категорий населения.

21 января Соцфонд России сообщил, что все социальные выплаты и пособия, подлежащие индексации с 1 февраля, будут перечислены в повышенном размере автоматически, без подачи заявлений. Размер повышения составит 5,6%.

Кроме того, Соцфонд без заявлений пересчитал пенсии 400 000 матерей, воспитывающих пятерых и более детей.

