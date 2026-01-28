Соцвыплаты инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля 2026 г. в России будет проведена индексация социальных выплат для инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Об этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости».