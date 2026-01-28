Эксперты предупредили о риске «региональных стандартов» правосудия после реформы

19 января председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов предложил реформировать систему обжалования судебных решений. По его словам, все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут быть пересмотрены лишь в девяти кассационных судах. Это мешает доступу к правосудию людей, у которых нет возможности приехать в инстанции из-за логистических, финансовых и других трудностей.