Эксперты предупредили о риске «региональных стандартов» правосудия после реформы
Реформа системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов необходима, но существует риск угрозы единству судебной практики. Об этом «Ведомостям» сообщила руководитель практики юридического сопровождения физических лиц «Сберправа» Олеся Коваль.
По ее словам, перевод инстанции в областной центр объективно делает правосудие доступнее для людей. Но вместе с тем, возврат кассации на уровень субъектов создает риск формирования «региональных стандартов» правосудия по массовым категориям дел (защита прав потребителей, взыскание долгов, споры с управляющими компаниями).
«Без эффективных сдерживающих механизмов мы можем получить ситуацию, когда идентичные споры будут по-разному разрешаться в соседних областях», – предположила эксперт.
27 января пленум Верховного суда (ВС) одобрил пакет поправок о реформировании системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов. Согласно проектной документации, полномочия кассационных судов по пересмотру судебных актов предлагается передать обратно в регионы (областные, краевые и верховные суды республик).
19 января председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов предложил реформировать систему обжалования судебных решений. По его словам, все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут быть пересмотрены лишь в девяти кассационных судах. Это мешает доступу к правосудию людей, у которых нет возможности приехать в инстанции из-за логистических, финансовых и других трудностей.