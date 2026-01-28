Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Эксперты предупредили о риске «региональных стандартов» правосудия после реформы

Ведомости

Реформа системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов необходима, но существует риск угрозы единству судебной практики. Об этом «Ведомостям» сообщила руководитель практики юридического сопровождения физических лиц «Сберправа» Олеся Коваль.

По ее словам, перевод инстанции в областной центр объективно делает правосудие доступнее для людей. Но вместе с тем, возврат кассации на уровень субъектов создает риск формирования «региональных стандартов» правосудия по массовым категориям дел (защита прав потребителей, взыскание долгов, споры с управляющими компаниями).

«Без эффективных сдерживающих механизмов мы можем получить ситуацию, когда идентичные споры будут по-разному разрешаться в соседних областях», – предположила эксперт.

Эксперты оценили реформу системы обжалования решений мировых судов

Общество

27 января пленум Верховного суда (ВС) одобрил пакет поправок о реформировании системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов. Согласно проектной документации, полномочия кассационных судов по пересмотру судебных актов предлагается передать обратно в регионы (областные, краевые и верховные суды республик).

19 января председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов предложил реформировать систему обжалования судебных решений. По его словам, все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут быть пересмотрены лишь в девяти кассационных судах. Это мешает доступу к правосудию людей, у которых нет возможности приехать в инстанции из-за логистических, финансовых и других трудностей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её