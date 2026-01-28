Роскомнадзор заблокировал сайт Shikimori из-за пропаганды ЛГБТ

Это не первые претензии со стороны властей к ресурсам, посвященным аниме. Так, 25 августа 2025 г. суд оштрафовал площадку Mangalib на 14 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 и ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). В октябре 2025 г. Роскомнадзор заблокировал одну из крупнейших баз данных и форум об аниме и манге MyAnimeList за пропаганду ЛГБТ.