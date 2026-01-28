Роскомнадзор заблокировал сайт Shikimori из-за пропаганды ЛГБТ
Роскомнадзор объяснил «Ведомостям», почему заблокировал аниме-энциклопедию Shikimori. Как пояснило ведомство, сайт «системно и целенаправленно» распространял материалы с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
Кроме того, по данным РКН, Shikimori распространял детскую порнографию, способствовал возбуждению сексуальных чувств к несовершеннолетним, а также оказывал деструктивное влияние на детей.
«Заблокированный сайт является зеркалом сайта, блокируемого Роскомнадзором с 2019 г. Ранее неоднократно выявлялись зеркала сайта, к которым доступ также ограничивался», – пояснили в ведомстве.
РКН подчеркнул, что ожидает от Shikimori удаление ЛГБТ-материалов (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
О блокировке сообщила сама площадка 27 января. Причина блокировки не называлась.
Это не первые претензии со стороны властей к ресурсам, посвященным аниме. Так, 25 августа 2025 г. суд оштрафовал площадку Mangalib на 14 млн руб. по ч. 3 ст. 6.21 и ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). В октябре 2025 г. Роскомнадзор заблокировал одну из крупнейших баз данных и форум об аниме и манге MyAnimeList за пропаганду ЛГБТ.