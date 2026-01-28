МВД призвало не вступать в споры в интернете для избежания вербовки
Российским пользователям следует не делиться своими взглядами в интернете во избежание вовлечения в преступную деятельность. Об этом заявили в МВД РФ, передает ТАСС.
«Не делитесь личной информацией и своими взглядами в открытых чатах, группах или на форумах. Избегайте споров на провокационные темы, так как вербовщики часто ищут людей с активной жизненной позицией», – заявили в полиции.
Также следует не публиковать «излишне» подробной информации о себе: место учебы, работы, проживания, данные о семье и близких. МВД советует не отвечать на вопросы личного характера от незнакомцев, а также не добавлять их в друзья.
Летом 2025 г. в МВД рассказали, что мошенники начали вовлекать детей в преступную деятельность через компьютерные игры. Они вербуют несовершеннолетних и толкают к хищению денег с банковских карт родителей.
25 января этого года в полиции рассказали о новом способе мошенничества – злоумышленники советуют своим жертвам не сообщать коды из SMS, что является частью обмана. Как рассказали в МВД, в сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от «Госуслуг». Ведомство предупредило, что «Госуслуги» отправляют письма только с одного адреса - no-reply@gosuslugi.ru.