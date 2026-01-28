МВД призвало не вступать в споры в интернете для избежания вербовки

25 января этого года в полиции рассказали о новом способе мошенничества – злоумышленники советуют своим жертвам не сообщать коды из SMS, что является частью обмана. Как рассказали в МВД, в сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от «Госуслуг». Ведомство предупредило, что «Госуслуги» отправляют письма только с одного адреса - no-reply@gosuslugi.ru.