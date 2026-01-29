Каменщик заявил, что перестал быть иностранным резидентом до редомициляции
Бывший владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик оспаривает тезис о том, что он является иностранным инвестором, поскольку был резидентом Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на его кассационную жалобу.
В документе говорится, что в 2022 г. Каменщик действительно имел вид на жительство (ВНЖ) в указанных странах. Вместе с этим, на тот момент закон № 57-ФЗ не классифицировал таких лиц как иностранных инвесторов. Изменения в этот закон, определяющие их как таковых, вступили в силу в мае 2023 г.
Как указано в жалобе, срок действия ВНЖ в Турции и ОАЭ истек у Каменщика в октябре 2023 г., и в этот период он не заключал сделок по установлению контроля над стратегическими предприятиями. Редомициляция структуры владения аэропортом «Домодедово» произошла позднее, в сентябре – октябре 2024 г. В результате этих сделок Каменщик стал собственником ООО «ДМЕ холдинг», в котором он контролировал 1% напрямую и 99% через АО «Аламо холдинг».
По решению Арбитражного суда аэропорт был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. Продажа активов «Домодедово» осуществляется в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 30 сентября 2025 г. Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.