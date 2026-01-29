Каменщик заявил, что перестал быть иностранным резидентом до редомициляции

Как указано в жалобе, срок действия ВНЖ в Турции и ОАЭ истек у Каменщика в октябре 2023 г., и в этот период он не заключал сделок по установлению контроля над стратегическими предприятиями. Редомициляция структуры владения аэропортом «Домодедово» произошла позднее, в сентябре – октябре 2024 г. В результате этих сделок Каменщик стал собственником ООО «ДМЕ холдинг», в котором он контролировал 1% напрямую и 99% через АО «Аламо холдинг».