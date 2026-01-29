Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Шевченко: ветеранам спецоперации на муниципальных должностях нужно обучение

Ведомости

Ветеранам спецоперации на муниципальных должностях необходимо обеспечить системную поддержку, обучение и наставничество, рассказал «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко.

Он отметил, что внедрение участников спецоперации в муниципальную власть – закономерная тенденция. Эти люди обладают высокой дисциплиной, ответственностью и мотивацией служить обществу. Те, у кого есть желание и способности, должны получать поддержку, подчеркнул Шевченко.

«Их опыт и личные качества будут максимально востребованы», – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко: «Россия не может состоять только из крупных агломераций»

Политика / Интервью

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина реализуются программы, которые готовят специалистов из числа участников специальной военной операции. Ряд финалистов этих программ уже получили мандаты в представительных органах местного самоуправления, сказал Шевченко.

Появление программы «Время героев» Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. На ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении должны приходить участники специальной военной операции, сказал он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её