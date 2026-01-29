Шевченко: ветеранам спецоперации на муниципальных должностях нужно обучение
Ветеранам спецоперации на муниципальных должностях необходимо обеспечить системную поддержку, обучение и наставничество, рассказал «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко.
Он отметил, что внедрение участников спецоперации в муниципальную власть – закономерная тенденция. Эти люди обладают высокой дисциплиной, ответственностью и мотивацией служить обществу. Те, у кого есть желание и способности, должны получать поддержку, подчеркнул Шевченко.
«Их опыт и личные качества будут максимально востребованы», – сказал Шевченко.
Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина реализуются программы, которые готовят специалистов из числа участников специальной военной операции. Ряд финалистов этих программ уже получили мандаты в представительных органах местного самоуправления, сказал Шевченко.
Появление программы «Время героев» Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. На ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении должны приходить участники специальной военной операции, сказал он.