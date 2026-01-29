Патриарх Кирилл предложил ввести запрет на аборты без согласия мужа
Властям следует запретить россиянкам проводить аборты без согласия мужа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации.
Этим решением не будет полностью решена демографическая проблема, но «мы сделаем шаги в нужном направлении», заявил он.
Патриарх также предложил разработать федеральный закон о криминализации склонения к аборту. «Предлагаю двигаться в сторону полного запрета на проведение абортов в частных медицинских организациях, где контроль за соблюдением этических и правовых норм фактически невозможен», – заявил он.
В мае 2025 г. руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) призвала изменить текст Конституции в части, касающейся определения «жизни». Сейчас в основном законе «жизнь» начинается с момента рождения, тогда как в РПЦ жизнь определяют с момента зачатия.
В январе этого года Минздрав утвердил новый порядок оказания акушерской и гинекологической помощи жительницам России – он, в частности, позволяет врачам принимать решения о прерывании беременности без привлечения психолога. По новому правилу список привлекаемых к работе перинатальных консилиумов специалистов могут формировать исходя из состояния пациенток.