Патриарх Кирилл предложил ввести запрет на аборты без согласия мужа

В январе этого года Минздрав утвердил новый порядок оказания акушерской и гинекологической помощи жительницам России – он, в частности, позволяет врачам принимать решения о прерывании беременности без привлечения психолога. По новому правилу список привлекаемых к работе перинатальных консилиумов специалистов могут формировать исходя из состояния пациенток.