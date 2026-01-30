Газета
Общество

Верховный суд вернул жалобу экс-владельца «Домодедово» Каменщика

Ведомости

Верховный суд РФ вернул кассационную жалобу бывшего владельца «Домодедово» Дмитрия Каменщика, который оспаривал решение нижестоящего суда о передаче аэропорта в собственность государства. Это следует из судебной картотеки. 

«Ведомости» писали, что Каменщик хотел оспорить тезис о том, что он является иностранным инвестором, поскольку был резидентом Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В документе говорится, что в 2022 г. Каменщик действительно имел вид на жительство (ВНЖ) в указанных странах. Вместе с этим на тот момент закон № 57-ФЗ не классифицировал таких лиц как иностранных инвесторов. Изменения в этот закон, определяющие их как таковых, вступили в силу в мае 2023 г.

Как указано в жалобе, срок действия ВНЖ в Турции и ОАЭ истек у Каменщика в октябре 2023 г. и в этот период он не заключал сделок по установлению контроля над стратегическими предприятиями. Редомициляция структуры владения аэропортом «Домодедово» произошла позднее, в сентябре – октябре 2024 г. В результате этих сделок Каменщик стал собственником ООО «ДМЕ холдинг», в котором он контролировал 1% напрямую и 99% через АО «Аламо холдинг».

По решению Арбитражного суда аэропорт был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. 29 января структура аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива» – стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово».

Читайте также:«Шереметьево» стало владельцем аэропорта «Домодедово»
