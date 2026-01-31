Газета
Главная / Общество /

Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительстве

Ведомости

Правительство России обновило состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Из совета выведены режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, а также бывший советник президента по культуре Владимир Толстой. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Кроме них, из совета исключены генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, председатель совета директоров «Союзмультфильма» и гендиректор киностудии им. Горького Юлиана Слащева, продюсеры Валерий Федорович и Антон Малышев.

В обновленный состав совета вошли продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ партнершип» Вадим Верещагин, глава онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра наций» Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк.

17 января президент Владимир Путин поздравил артистов с их профессиональным праздником.

