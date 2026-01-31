Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительстве

Правительство России обновило состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Из совета выведены режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, а также бывший советник президента по культуре Владимир Толстой. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.