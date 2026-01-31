Росавиация объявила о снятии ограничений на работу аэропорта Калуги

По данным Минобороны России, 31 января с 08:00 до 17:00 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки были отражены над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Ночью российские военные также нейтрализовали 26 дронов над российскими регионами.