Общество

Росавиация объявила о снятии ограничений на работу аэропорта Калуги

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево») сняты. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Мера была введена в 18:10 мск. Ограничения применялись для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны России, 31 января с 08:00 до 17:00 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки были отражены над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями. Ночью российские военные также нейтрализовали 26 дронов над российскими регионами.

За сутки средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 47 БПЛА. Вооруженные силы РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 138 районах.

