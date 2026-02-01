Газета
Общество

Умер третий пострадавший при взрыве в учебном центре МВД в Коми

Ведомости

Скончался третий пострадавший при взрыве и пожаре в учебном центре МВД по Коми. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Мужчина проходил лечение в Приволжском исследовательском медицинском институте в Нижнем Новгороде с 21 января.

Шесть пострадавших продолжают находится под медицинским наблюдением в Москве. Один из них находится в тяжелом состояние, остальные – в удовлетворительном.

15 января во время занятий в учебном центре МВД в Сыктывкаре инструктор привел в действие имитационную гранату, после раздался хлопок и началось возгорание. Общее число признанных потерпевшими по уголовному делу превысило 30 человек.

19 января в реанимации республиканской клинической больницы в Сыктывкаре скончалась первая из пострадавших от ожогов и отравления продуктами горения. 23 января в Эжвинской городской больнице умерла еще одна пострадавшая.

