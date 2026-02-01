Роспотребнадзор расследует возможный случай заражения оспой обезьян
Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области начали санитарно‑эпидемиологическое расследование после информации о случае подозрения на оспу обезьян. Об этом проинформировали в ведомстве.
В рамках эпидемиологического расследования ведется работа по установлению круга контактных лиц и их обследованию, у пациента с подозрением на оспу обезьян взяли биоматериал для лабораторных исследований. Выдано предписание о проведении дезинфекционных мероприятий.
1 февраля Домоделовская больница сообщила о поступлении пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил в разговоре с «РИА Новости», что ситуация с оспой обезьян не представляет серьезной угрозы, поскольку заболевание было взято под контроль еще в 1980 г. В России есть все необходимые средства для диагностики этого заболевания.