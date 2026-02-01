Роспотребнадзор расследует возможный случай заражения оспой обезьян

1 февраля Домоделовская больница сообщила о поступлении пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил в разговоре с «РИА Новости», что ситуация с оспой обезьян не представляет серьезной угрозы, поскольку заболевание было взято под контроль еще в 1980 г. В России есть все необходимые средства для диагностики этого заболевания.