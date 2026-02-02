Минприроды Кубани хочет взыскать с владельцев «Волгонефти» 34,25 млрд рублей
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Минприроды о взыскании с ЗАО «Волгатранснефть» (владелец танкера «Волгонефть-239»), ООО «Каматрансойл» (владелец танкера «Волгонефть-212») и ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь этого судна) 34,25 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом сообщается в картотеке суда.
Заявление было принято к производству 30 января. Следующее заседание назначено на 24 февраля.
Общий размер требований включает 34,22 млрд руб. ущерба окружающей среде и 30,7 млн руб. убытков.
Третьими лицами указаны Генпрокуратура, государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых "Кубаньгеология"», а также Кубанский государственный университет.
Истцу необходимо предоставить все доказательства, обосновывающие исковые требования и подтверждающие правомерность расчета взыскиваемых сумм убытков. Третьи лица суд обязал предоставить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление с указанием на наличие либо отсутствие оснований для удовлетворения требований истца.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд руб. и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь судна «Волгонефть-212») и ООО «Каматрансойл» солидарно составила 49,46 млрд руб. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО «Волгатранснефть», – 35,48 млрд руб.