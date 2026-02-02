Газета
Сокуров не знал о Совете по кинематографии, из которого его исключили

Режиссер Александр Сокуров сообщил, что его исключение из правительственного Совета по развитию кинематографии связано с ротацией. Он также подчеркнул, что никогда не принимал участия в работе совета. Об этом режиссер рассказал «РИА Новости».

По мнению Сокурова, премьер-министр Михаил Мишустин поступил верно, решив обновить состав совета. «Но также я должен сказать, что я ничего не знаю о деятельности этой комиссии: я никогда не принимал в ней участия», – добавил режиссер.

Правительство России обновило состав Совета по развитию отечественной кинематографии 31 января. Из него были выведены Сокуров, режиссер Валерий Тодоровский, а также бывший советник президента по культуре Владимир Толстой и др.

В обновленный состав совета вошли продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ партнершип» Вадим Верещагин, глава онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор Театра наций Евгений Миронов, режиссер Сергей Урсуляк.

